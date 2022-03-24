«Открыли огонь по машине»: Людмила Федосова из Донбасса была ранена бойцами ВСУ
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14 августа 2014 года Донецкая область подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. В ходе артиллерийской атаки погибли девять человек, несколько мирных жителей получили ранения. Среди них — 53-летняя Людмила Федосова.

В беседе с RT Людмила Федосова вспоминает, как в тот день, около шести часов вечера, вместе со своими знакомыми Вячеславом и Зинаидой она выехала из Енакиева в сторону Ясиноватой на личном автомобиле. 

Когда они подъехали к блокпосту ВСУ около посёлка Красный Партизан, военнослужащие предупредили их, что дальнейшее движение небезопасно, потому что поблизости идут боевые действия. Но на свой риск компания решила ехать дальше и до места назначения добралась без происшествий. 

Через час Людмила вместе с Вячеславом возвращались в Енакиево той же дорогой, а Зинаида осталась в Ясиноватой у родственников. Когда они проехали посёлок Красный Партизан, Федосова заметила, как из кустов, посаженных вдоль дороги, вышли люди в военной форме. 

«Один из них поднял автомат вверх, чтобы мы остановились. Но мы ехали на высокой скорости, поэтому сразу остановиться не могли. Тогда военнослужащие ВСУ открыли огонь по нашей машине. Я очень сильно испугалась. Когда первый страх прошёл, я почувствовала жжение в левой ягодице и заметила, как по ноге течёт кровь», — рассказывает Людмила Федосова. 

Вячеслав остановил автомобиль. К нему тут же подбежали военнослужащие и потребовали выйти из машины. Дверь со стороны Федосовой заклинило, и она не могла выйти. Она сказала об этом и о своём ранении военнослужащим. В ответ они предложили женщине медицинскую помощь, но она отказалась. 

Людмилу и Вячеслава отпустили, и они поехали в сторону дома. Вскоре повреждённый в результате обстрела автомобиль вышел из строя, а рана Федосовой начала сильно кровоточить. Пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение. Впоследствии Людмила провела около двух недель на стационарном лечении.