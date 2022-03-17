«Раздался взрыв»: Юрий Рохманов из Донбасса был ранен на шахте во время обстрела ВСУ

28 сентября 2014 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение всего дня слышала в Донецке периодические обстрелы. Огонь вёлся из миномётов и тяжёлой артиллерии. В результате боевых действий шесть мирных жителей погибли, десятки человек получили ранения. Среди пострадавших — 28-летний шахтёр Юрий Рохманов.

В тот день Юрий работал на шахте «Щегловка-глубокая». Его 29-летняя жена Екатерина была дома, в Макеевке. Около полудня ей позвонила знакомая и сказала, что шахта, где находится Юрий, подверглась артиллерийскому обстрелу.

Около полутора часов Екатерина пыталась дозвониться до мужа, но его мобильный не отвечал. К счастью, вечером Юрий вернулся домой и рассказал, что с ним приключилось.

Рохманов был в офисе шахты, когда вдруг услышал снаружи похожие на взрывы звуки. Он вышел на улицу посмотреть, что происходит.

«Я стоял в дверном проёме административного здания шахты, когда раздался взрыв. Я потерял сознание, а когда пришёл в себя, то увидел, что работники шахты бегут в ближайшее убежище, и побежал вместе с ними», — рассказывает Юрий Рохманов.

В убежище мужчина почувствовал боль в плече, а из ноги текла кровь. Кто-то из работников шахты вызвал скорую. Через десять минут Юрия погрузили в машину скорой и повезли в больницу, где ему извлекли осколки и наложили швы, а затем отпустили домой к жене.