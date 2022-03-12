«Списки готовы»: замглавы МИД РФ Рябков анонсировал ответ на санкции США

Санкционные списки, подготовленные в качестве ответа на ограничения со стороны США, уже готовы и вскоре будут обнародованы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил дипломат, Запад объявил Москве экономическую войну. По его словам, Россия будет работать, чтобы обезопасить себя от негативного эффекта экономических санкций США, возможности для этого есть.