«Списки готовы»: замглавы МИД РФ Рябков анонсировал ответ на санкции США
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
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12 марта 2022
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь остаётся самой горячей точкой после освобождения Волновахи.
«Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара», — сказал Пушилин в эфире Первого канала, комментируя планы по дальнейшему наступлению сил ДНР.
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Корреспондент RT Игорь Жданов — о работе вертолётного аэродрома российских военных.
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Министерство иностранных дел России передало посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta, заявил Рябков.
«К вопросу о Facebook и вообще о компании Meta: могу сказать, что вчера американскому посольству была передана нота, что будет дело заведено по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных, неприемлемых даже по этическим меркам США сообщений», — сказал замминистра.
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По словам Рябкова, Россия и США не ведут переговоры или консультации по Украине.
«По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с США нет», — сказал дипломат.
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Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы вполне удовлетворены тем, как развиваются — и на нынешнем отрезке тоже — наш диалог и наше практическое взаимодействие с КНР. Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнёр. Надёжный партнёр, в этом у меня нет никаких сомнений», — сказал дипломат в эфире Первого канала.
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Рябков также высказался о заявлении главы Белого дома Джо Байдена, который ранее предупредил об опасности третьей мировой войны.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона не предпринимает никаких шагов, которые можно расценить как эскалацию.
«Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», — сказал замминистра.
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Предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, полностью изменилась конфигурация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности. — RT), о которых вы сказали, остаются в силе, всё же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная, и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижения тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — сказал дипломат.
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Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к настоящему моменту силы ЛНР освободили около 80% территории.
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Военно-политическое руководство Украины утратило контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооружённых силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.
«Создаётся устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой», — приводятся слова Касинского в Telegram-канале белорусского Минобороны.
По его словам, только так можно объяснить рассогласованность в действиях и подаче информации.
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Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара выступает на стороне дипломатии, заявили в Минэнерго республики.