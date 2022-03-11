«Надо пойти им навстречу»: Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину

Владимир Путин заявил, что нужно пойти навстречу людям, которые хотят на добровольной и бесплатной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе. Об этом президент высказался в ходе заседания Совета безопасности, комментируя слова главы Минобороны Сергея Шойгу. Министр заявил, что в Россию поступает большое количество заявок от добровольцев, которые хотят приехать в республики Донбасса. По словам Шойгу, в этом отношении лидируют страны Ближнего Востока, из которых поступило около 16 тыс. заявок.

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