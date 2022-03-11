«Надо пойти им навстречу»: Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину
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11 марта 2022
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью турецкому агентству Anadolu, что альянс «понимает разочарование» Украины, но эскалация конфликта за пределы страны привела бы к ещё большему числу смертей.
«Введение бесполётной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведёт к прямому столкновению с ней», — сказал Столтенберг.
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Шойгу посетил в Москве госпиталь с российскими военными, где вручил им госнаграды за подвиги, совершённые в ходе спецоперации на Украине.
- Шойгу вручил госнаграды за подвиги, совершённые в ходе спецоперации на Украине
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военным Вооружённых сил России, которые отличились в ходе специальной операции на Украине, в том числе звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
Шойгу отметил, что все награждённые достойно выполнили свой долг. Глава оборонного ведомства поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
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Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT за пост с разоблачением фейка об ударе по мариупольскому роддому. Сообщается, что этот контент «нарушает правила», согласно которым «запрещается участвовать в травле или подстрекать других к участию в ней».
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией. По его словам, обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.
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Путин также поддержал идею передачи трофейного оружия и техники силам ДНР и ЛНР.
«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, — конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моём уровне — пожалуйста, я готов», — сказал президент в ходе заседания.
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По словам Шойгу, из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи ДНР и ЛНР.
«И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* в самое сложное время, в последние десять лет», — цитирует министра пресс-служба Кремля.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В ходе заседания Совета безопасности РФ Путин заявил, что добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы оказать помощь России на Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий.
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Владимир Путин и Сергей Шойгу принимают участие в заседании Совета безопасности РФ.
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Роскомнадзор направил Meta требование подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — приводит его слова ТАСС.