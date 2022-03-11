«Надо пойти им навстречу»: Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Владимир Путин заявил, что нужно пойти навстречу людям, которые хотят на добровольной и бесплатной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе. Об этом президент высказался в ходе заседания Совета безопасности, комментируя слова главы Минобороны Сергея Шойгу. Министр заявил, что в Россию поступает большое количество заявок от добровольцев, которые хотят приехать в республики Донбасса. По словам Шойгу, в этом отношении лидируют страны Ближнего Востока, из которых поступило около 16 тыс. заявок.
«Надо пойти им навстречу»: Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Bolot
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 11 марта 2022

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью турецкому агентству Anadolu, что альянс «понимает разочарование» Украины, но эскалация конфликта за пределы страны привела бы к ещё большему числу смертей.

    «Введение бесполётной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведёт к прямому столкновению с ней», — сказал Столтенберг.

  • Шойгу посетил в Москве госпиталь с российскими военными, где вручил им госнаграды за подвиги, совершённые в ходе спецоперации на Украине.

    • Шойгу вручил госнаграды за подвиги, совершённые в ходе спецоперации на Украине

  • Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военным Вооружённых сил России, которые отличились в ходе специальной операции на Украине, в том числе звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».

    Шойгу отметил, что все награждённые достойно выполнили свой долг. Глава оборонного ведомства поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

  • Twitter на 12 часов ограничил функции аккаунта RT за пост с разоблачением фейка об ударе по мариупольскому роддому. Сообщается, что этот контент «нарушает правила», согласно которым «запрещается участвовать в травле или подстрекать других к участию в ней».

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией. По его словам, обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.

  • Путин также поддержал идею передачи трофейного оружия и техники силам ДНР и ЛНР.

    «Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, — конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моём уровне — пожалуйста, я готов», — сказал президент в ходе заседания.

  • По словам Шойгу, из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи ДНР и ЛНР.

    «И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* в самое сложное время, в последние десять лет», — цитирует министра пресс-служба Кремля.

    * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

  • В ходе заседания Совета безопасности РФ Путин заявил, что добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы оказать помощь России на Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий.

  • Владимир Путин и Сергей Шойгу принимают участие в заседании Совета безопасности РФ.

  • Роскомнадзор направил Meta требование подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — приводит его слова ТАСС.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить