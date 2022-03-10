«Открылось сильное кровотечение»: раненный снайпером ВСУ житель Донецка лишился ноги
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«Открылось сильное кровотечение»: раненный снайпером ВСУ житель Донецка лишился ноги

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Источник: ещё до военной операции на Украине ВСУ создали «пункты приёма военнопленных»

30 ноября 2021 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия в Петровском районе Донецка. В результате обстрела ранение получил 34-летний мирный житель, который навсегда остался инвалидом.

Около двух часов дня в офисе, где работала местная жительница Екатерина (имена изменены по просьбе пострадавших), раздался звонок. Звонил брат Дмитрий, сообщил, что ранен, его подстрелил снайпер. 

Это случилось совсем рядом с их домом, а позиции ВСУ тогда находились всего в 500 м. Дмитрий получил огнестрельное ранение левого бедра. Самостоятельно двигаться он не мог, поэтому позвонил сестре и рассказал о случившемся. 

«Я тут же связалась со вторым братом, Ромой, и попросила его помочь Диме. Рома вместе с другом перенесли Диму в безопасное место и стали ждать скорую. Дима смог самостоятельно перетянуть поврежденную ногу ремнём. У него была повреждена бедренная артерия, открылось сильное кровотечение», — рассказывает Екатерина. 

Через 40 минут скорая доставила Дмитрия в травматологическое отделение. Раненого экстренно подняли в операционную. 

Врачи несколько часов боролись за жизнь Дмитрия. К сожалению, из-за сильных повреждений левую ногу спасти не удалось, её пришлось ампутировать на уровне бедра.

Около недели Дмитрий провёл на лечении в больнице. Впоследствии из-за ухудшения самочувствия его перевели в другое медучреждение, где он до сих пор находится на лечении.