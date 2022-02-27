«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Киев вооружает зэков | Запад готов отправить Украине оружие

В сегодняшнем стриме: четвёртый день специальной военной операции по защите Донбасса. Украинские националисты устраивают засады и прячутся в городах, прикрываясь мирными жителями. Всем желающим бесконтрольно раздают оружие и призывают делать «коктейли Молотова» (они их называют «Бандера-смузи»). Германия уже готова отправить на Украину своё оружие. В Донбассе местные жители с радостью встречают освобождение от националистов. Делегация России снова предлагает сесть за стол переговоров. Российская оппозиция пытается избежать санкций. Количество фейков в сети достигло апогея. В студии депутат Госдумы Мария Бутина и журналист и радиоведущий Сергей Мардан, а также прямые включения из Донецка и Луганска и вся последняя информация с линии фронта.