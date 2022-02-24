«Я очнулся от боли»: Юрий Оглезнев из Горловки был ранен и потерял друга во время обстрела с дрона

30 октября 2021 года в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, трое мирных жителей посёлка Гольмовского близ Горловки получили тяжёлые ранения. Один из них позже скончался. О погибшем товарище в беседе с RT вспоминает 55-летний Юрий Оглезнев.

В тот день Юрий Оглезнев вместе со знакомыми, Александром и Андреем, работал на своём приусадебном участке. Мужчины видели, как над ними периодически летал БПЛА.

Юрий и Андрей стояли около калитки, Александр работал неподалёку, когда в нескольких метрах от них внезапно прогремел взрыв. Юрий упал на землю и потерял сознание.

«Я очнулся от боли и понял, что ранен в живот, в голову, руки и ноги. Мои товарищи тоже были ранены и лежали рядом на земле все в крови. Не знаю даже как, но я смог встать, добраться до дома, пытался остановить кровотечение», — рассказывает Юрий Оглезнев.

На помощь пострадавшим прибежали соседи, но до приезда скорой Юрий ещё несколько раз терял сознание. Его приводили в чувство, но всё вокруг было как в тумане, происходящего он не осознавал, вспоминает Оглезнев. В себя он пришёл только в больнице.

В тот же день раненого прооперировали — извлекли большинство осколков и сделали операцию на кишечнике. На стационарном лечении в хирургическом отделении мужчина находился десять дней.

Его товарищей Александра и Андрея тоже доставили в больницу. Александр получил ранения конечностей и головы, но выжил. У Андрея диагностировали осколочные ранения правой ноги и тяжёлое ранение головы.

Он долгое время находился в отделении интенсивной терапии в крайне тяжёлом состоянии. Через месяц, не приходя в сознание, Андрей скончался в больнице.