«Лицо горит, в плече боль»: пенсионер Михаил Коротеев из Донецка получил серьёзное увечье в ходе обстрела ВСУ

1 октября 2014 года ВСУ обстреляли Донецкую область из ракетного комплекса «Ураган». За день в ходе боевых действий погибли девять мирных жителей, ещё 30 человек получили ранения. Один из пострадавших — 65-летний Михаил Коротеев — рассказал RT о том, что ему пришлось пережить.

В тот день житель Киевского района Донецка Михаил Коротеев поехал оформлять материальную помощь. Около десяти утра, завершив все дела, мужчина вышел из здания городского исполкома и направился в сторону автобусной остановки.

В этот момент начался артиллерийский обстрел, и один из снарядов разорвался буквально в нескольких метрах от Михаила.

«Я сразу упал. Лицо горело, в правом плече — жуткая боль. Так и лежал, наверное, несколько минут, — вспоминает Коротеев. — Потом прохожие подбежали, помогли подняться, перевязали».

Прохожие вызывали скорую. Медики прибыли оперативно и доставили пострадавшего в больницу. Коротеева госпитализировали в челюстно-лицевое отделение, в тот же день ему провели трахеотомию. Однако после этого врачам пришлось сделать Коротееву ещё несколько операций, чтобы ликвидировать последствия полученных во время обстрела оскольчатого перелома челюсти и перелома плечевой кости со смещением.

Около месяца пострадавший провёл в больнице, а затем проходил длительный курс реабилитации, но двигательная функция правой руки так и не восстановилась.