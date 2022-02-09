«Ползком добирался до дома»: Сергей Бухтияров из Донецка выжил после ранения благодаря помощи жены и соседей

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5 ноября 2014 года Донецк подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Больше всего пострадал северо-запад города. Погибли три мирных жителя. Среди пострадавших, но выживших, оказался 38-летний Сергей Бухтияров. В беседе с RT он вспомнил события того дня.

Обстрел Куйбышевского района Донецка, где жила семья Бухтиярова, начался около полудня, вспоминает Сергей. Сам он в тот момент был на участке около дома вместе с другом Игорем, а жена Анна с детьми находились в доме.

Как только раздался первый взрыв, Сергей и Игорь кинулись в дом, чтобы укрыться. Через час обстрел стих, и Сергей вышел во двор, чтобы посмотреть на его последствия. И вдруг совсем близко раздался новый взрыв.

«Я услышал взрыв — и тут же лёг на землю, прикрыв голову руками. Один из снарядов попал в автомобиль соседа, который был припаркован в пяти метрах от меня, и разорвался. В результате меня оглушило и взрывной волной отбросило в сторону. Я ползком добирался до дома», — рассказывает Бухтияров.

Его жена Анна в окно увидела мужа, ползущего в окровавленной одежде, и тут же вызвала бригаду скорой. Но артобстрел продолжался, медики всё не приезжали, а супруги медлить не хотели и обратились за помощью к соседям.

Те сразу пришли на выручку и доставили Сергея в городскую больницу Донецка. Помощь подоспела вовремя. Врачи сделали раненому операцию, зашили рану в брюшной полости. Но прежде чем вернуться домой, Бухтияров ещё десять дней оставался в больнице под наблюдением медиков.