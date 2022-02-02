«Накрыла собой сына»: Жанна Кириченко из Донецка спасла своего ребёнка во время обстрела ВСУ

5 августа 2014 года с самого утра Кировский район Донецка подвергался массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Четыре мирных жителя погибли, несколько человек получили ранения. Среди пострадавших оказались 34-летняя Жанна Кириченко и её 12-летний сын Данила. Женщина рассказала RT, что произошло в тот день.

Длившийся с утра обстрел прекратился только около трёх часов дня, вспоминает Жанна Кириченко. Однако она посчитала, что оставаться в квартире вместе с сыном Данилой небезопасно, и решилась на переезд в дом родителей своего мужа, где можно было прятаться от бомбардировок в подвале.

Было примерно пять часов дня. Кириченко вместе с сыном ждала автобус на остановке, как вдруг неподалёку снова раздался грохот снарядов. Женщина запаниковала и заторопилась обратно домой, чтобы переждать обстрел. Но стоило матери с сыном отойти от остановки, как рядом прогремел взрыв.

«Я упала на землю и накрыла собой сына. Когда всё стихло, я вскочила. Перед глазами всё поплыло, левым глазом я практически ничего не видела. Мы побежали в ближайший магазин. Прохожие заметили, что мы с сыном все в крови, и проводили нас в помещение, оказав первую помощь», — вспоминает Жанна.

Спустя несколько минут к месту происшествия приехали сотрудники Народной милиции. Они доставили Жанну и Данилу в городскую больницу.

Как оказалось, Кириченко буквально спасла жизнь своему сыну — во время операции врачи извлекли из ноги мальчика осколки мины. Жанне наложили швы на раны, и вскоре мать и сын выписались домой.