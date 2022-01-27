«На мои крики сбежались соседи»: раненую Веру Хохлову из Донецка спасло неравнодушие местных жителей

3 июня 2015 года Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. В ходе атаки на столицу самопровозглашённой ДНР пострадали почти 90 человек, в том числе 54-летняя Вера Хохлова. В беседе с RT она рассказала, что ей пришлось пережить в тот день.

Артиллерийский обстрел Киевского района Донецка, где жила Вера Хохлова, начался в полдень 3 июня. Услышав звуки взрывов, женщина решила посмотреть, что происходит, и вышла на балкон. В этот момент один из снарядов разорвался прямо во дворе её дома.

Взрыв был такой силы, что осколки долетели до квартиры Хохловой на четвёртом этаже. Хозяйку поразила жгучая боль в области левой лопатки и правого предплечья.

«По моим рукам текла кровь. Мне было очень страшно. Я закричала, и на мои крики сбежались соседи. Увидев, что я ранена, они сразу вызвали скорую и оказали первую помощь», — вспоминает Вера Хохлова.

Медики среагировали оперативно — через десять минут после вызова они уже были у дома Хохловой. Соседи помогли раненой спуститься, и её тут же повезли в больницу.

На рентгеновских снимках были хорошо видны осколки, застрявшие в правом плече пострадавшей, однако хирург не стал их извлекать: операция могла привести к летальному исходу. Веру Хохлову отправили домой, лечение она проходила амбулаторно.