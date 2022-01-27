«На мои крики сбежались соседи»: раненую Веру Хохлову из Донецка спасло неравнодушие местных жителей

Артиллерийский обстрел Киевского района Донецка, где жила Вера Хохлова, начался в полдень 3 июня. Услышав звуки взрывов, женщина решила посмотреть, что происходит, и вышла на балкон. В этот момент один из снарядов разорвался прямо во дворе её дома.
Взрыв был такой силы, что осколки долетели до квартиры Хохловой на четвёртом этаже. Хозяйку поразила жгучая боль в области левой лопатки и правого предплечья.
«По моим рукам текла кровь. Мне было очень страшно. Я закричала, и на мои крики сбежались соседи. Увидев, что я ранена, они сразу вызвали скорую и оказали первую помощь», — вспоминает Вера Хохлова.
Медики среагировали оперативно — через десять минут после вызова они уже были у дома Хохловой. Соседи помогли раненой спуститься, и её тут же повезли в больницу.
На рентгеновских снимках были хорошо видны осколки, застрявшие в правом плече пострадавшей, однако хирург не стал их извлекать: операция могла привести к летальному исходу. Веру Хохлову отправили домой, лечение она проходила амбулаторно.