«Перед глазами всё плыло»: Сергей Гущин из Горловки после ранения чуть не лишился зрения

31 января 2015 года в Минске велись переговоры по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на это, город Горловка Донецкой области попал под мощный обстрел ВСУ. Взрывы начали раздаваться ещё ночью, хотя накануне ООН призвала стороны прекратить бои для эвакуации мирного населения. Тогда в ходе атаки пострадали несколько человек, в том числе 51-летний житель Горловки Сергей Гущин.

В беседе с RT Гущин вспоминает, что в тот день около полудня возвращался домой под артиллерийский обстрел Горловки. Он торопился, чтобы скорее оказаться в безопасности, но не успел: буквально в пяти метрах перед ним прогремел сильный взрыв.

«Меня отбросило, я упал на землю. Лицо залило кровью, но я смог подняться и пошёл в сторону дома. Перед глазами всё плыло», — вспоминает Гущин.

Только дома Сергей обнаружил, что ранен ещё и в правую руку и ногу. Первую помощь ему оказала жена Елизавета, но скорой супруги так и не дождались: из-за обстрела медикам к их дому было не попасть.

К счастью, через час взрывы прекратились. Гущины на такси поспешили в городскую больницу. Врачи обработали Сергею раны, извлекли осколки и наложили швы. Однако ранение было серьёзнее, чем казалось на первый взгляд.

Спустя неделю после случившегося у Сергея воспалился левый глаз. Рентгеновские снимки показали наличие в нём осколков. Пришлось делать ещё одну операцию, и все осколки были удалены, кроме одного. С ним Сергею Гущину приходится жить до сих пор, а его зрение из-за этого значительно ухудшилось.