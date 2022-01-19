«Перед глазами всё плыло»: Сергей Гущин из Горловки после ранения чуть не лишился зрения

В беседе с RT Гущин вспоминает, что в тот день около полудня возвращался домой под артиллерийский обстрел Горловки. Он торопился, чтобы скорее оказаться в безопасности, но не успел: буквально в пяти метрах перед ним прогремел сильный взрыв.
«Меня отбросило, я упал на землю. Лицо залило кровью, но я смог подняться и пошёл в сторону дома. Перед глазами всё плыло», — вспоминает Гущин.
Только дома Сергей обнаружил, что ранен ещё и в правую руку и ногу. Первую помощь ему оказала жена Елизавета, но скорой супруги так и не дождались: из-за обстрела медикам к их дому было не попасть.
К счастью, через час взрывы прекратились. Гущины на такси поспешили в городскую больницу. Врачи обработали Сергею раны, извлекли осколки и наложили швы. Однако ранение было серьёзнее, чем казалось на первый взгляд.
Спустя неделю после случившегося у Сергея воспалился левый глаз. Рентгеновские снимки показали наличие в нём осколков. Пришлось делать ещё одну операцию, и все осколки были удалены, кроме одного. С ним Сергею Гущину приходится жить до сих пор, а его зрение из-за этого значительно ухудшилось.