«Оскорбляли, избивали, имитировали утопление»: 57-летний житель Иловайска пережил ранение и пытки в плену ВСУ
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В августе 2014 года город Иловайск Донецкой области ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. 17 августа произошёл один из сильнейших массированных обстрелов. В ходе бомбёжки несколько человек погибли, десятки получили ранения разной степени тяжести. Жителю Иловайска Сергею пришлось пережить не только ранение, но и пытки в плену у украинских военных.

В то августовское утро 57-летний Сергей Деликатный сидел во дворе своего дома, общался с соседями. Обстреливать начали примерно в 11:00. Первый же снаряд разорвался в 15 метрах от компании. Все бросились в подвал, но Сергей промедлил — его оглушило.

«Я был в шоковом состоянии, не понимал, что происходит вокруг. Но как пришёл в себя, тоже побежал в подвал, — вспоминает он. — Только там почувствовал какое-то странное тепло в правой руке».

Мужчина снял куртку и обнаружил, что вся рука в крови. К счастью, вместе с ним в укрытии оказалась соседка-медсестра. Она обработала рану и наложила повязку.

Но самое страшное случилось потом. 

Неделю спустя, 25 августа, Сергей возвращался домой из бомбоубежища и был задержан украинскими военнослужащими. Под конвоем его отправили в одну из местных школ, где продержали пять дней в плену. 

На допросе Сергея обвинили в том, что он якобы корректировал огонь по позициям ВСУ. 

«В первый день меня избили люди в военной форме. Били руками и металлическими трубами — всем, что попадалось под руку. Они имитировали утопление при помощи полотенца и канистры с водой, оскорбляли, угрожали расправой, пытались заставить меня признать вину», — рассказывает Деликатный. 

По словам мужчины, его вместе с другими семью пленными несколько дней держали в тесном помещении, не кормили, заставляли рыть окопы. 

Только 29 августа, когда украинских военных выбили из Иловайска, пленных освободили и отправили в госпиталь. При осмотре врачи зафиксировали у Сергея множественные гематомы по всему телу, перелом мизинца и носовой перегородки.