«Выбрался из горящей машины»: Сергей Зачепа из Донбасса потерял друга и сам чуть не погиб при атаке ВСУ

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13 сентября 2014 года ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецкой области. В результате массированного обстрела в посёлке Пантелеймоновка погибли три местных жителя. В тот день своего друга потерял 30-летний Сергей Зачепа. Сам он также едва не лишился жизни.

Сергей Зачепа и два его друга — 29-летний Роман и 24-летний Александр — работали грузчиками. В Пантелеймоновку они приехали утром по работе и разгружали товар в одном из продуктовых магазинов. Около 11:00 в посёлке раздался грохот артиллерийских снарядов ВСУ. 

Молодые люди решили сразу же покинуть Пантелеймоновку, но не успели отъехать от магазина, как в их машину попал снаряд. Предположительно, это была ракета, выпущенная из РСЗО «Град».  

«Сразу после взрыва я потерял сознание. Когда пришёл в себя, увидел, что наш автомобиль охвачен пламенем. Я выбрался из горящей машины, упал и снова потерял сознание. Так повторялось несколько раз: я то приходил в сознание, то снова его терял», — вспоминает Зачепа. 

Местные жители укрыли Сергея в подвале одного из домов на время обстрела. Что стало с его друзьями, он не знал. 

Только когда взрывы утихли, мужчину отвезли в больницу. Рентген показал множество осколков по всему телу пострадавшего. Операция по их извлечению длилась около восьми часов. 

Когда Сергей пришёл в себя, ему сообщили, что его приятель Александр выжил, хотя и получил ранение обеих рук. А Роман погиб на месте — сгорел в автомобиле. 

Около двух месяцев Сергей Зачепа оставался в госпитале, потом ещё четыре лечился амбулаторно. Однако несколько осколков так и не смогли извлечь, и они остаются в теле Сергея болезненным напоминанием о случившемся.