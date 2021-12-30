«Пытался подняться, но не смог»: 32-летний Александр Самарцев из Донбасса лишился ног после обстрела ВСУ

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1 октября 2015 года украинские военные обстреляли жилые районы Донецкой области. В ходе артиллерийской атаки несколько мирных жителей получили серьёзные ранения. Среди них — 32-летний Александр Самарцев, который навсегда остался инвалидом.

Поздним вечером того дня Александр Самарцев возвращался с работы домой — в посёлок Еленовка. Было примерно 23:00, Александру оставалось пройти считаные метры до дома, когда внезапно начался обстрел. 

«Я проходил мимо заброшенного дома и свернул на участок, хотел обойти лужу. В этот момент под моими ногами прогремел сильный взрыв. Я упал на землю и потерял сознание. А когда очнулся — попытался подняться, но не смог», — рассказал Самарцев. 

Александр стал звать на помощь. Крики услышала его сестра Оксана, которая жила совсем рядом, на той же улице.  

Женщина немедленно вызвала скорую, и Александра с открытыми переломами обеих ног доставили в городскую больницу Докучаевска. 

Оперировали всю ночь. Однако местные врачи не смогли справиться с тяжёлым ранением, поэтому утром было принято решение о срочном переводе Александра в областную травматологию Донецка. 

В тот же день Самарцева прооперировали и установили на обе ноги аппарат Илизарова. Однако в рану попала инфекция, развилась гангрена, и через три недели после ранения мужчине ампутировали обе ноги на уровне верхней трети бедра.

Александр стал инвалидом первой группы и теперь может передвигаться только на инвалидном кресле.