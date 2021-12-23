«Снаряд разорвался в пяти метрах от меня»: Олег Шамов из Донецка получил контузию во время атаки ВСУ
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11 апреля 2018 года Донецк подвергся одному из самых массированных обстрелов за последнее время. Основной удар пришёлся на Куйбышевский и Кировский районы. Пострадали жилой фонд и инфраструктура города, несколько мирных жителей получили ранения. О пережитом в тот день RT рассказал житель Донецка Олег Шамов.

Артиллерийский обстрел Куйбышевского района Донецка начался около пяти утра. В это время 50-летний Олег Шамов уже собирался на работу и пришёл за своей машиной в гаражный кооператив. 

«Как только прогремели первые взрывы, я побежал в свой гараж, чтобы спрятаться. Но не успел — снаряд разорвался в пяти метрах от меня», — рассказывает Олег Шамов. 

Взрывной волной его отбросило в сторону и ударило о стену здания. Это увидел знакомый пострадавшего Максим и поспешил на помощь. Но это оказалось непросто. 

Олег сначала не понимал, что происходит. А когда Максим помог ему подняться, наотрез отказался ехать в больницу — он рвался домой, где оставалась одна его беспомощная парализованная мать. 

Мобильная связь исчезла, вызвать скорую было невозможно. Но в конце концов удалось уговорить Олега поехать в больницу, куда Максим повёз приятеля на своей машине. Ранения, к счастью, не было, но врачи диагностировали у Шамова контузию головного мозга в лёгкой степени.