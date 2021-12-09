«Я сразу бросился на землю»: Артём Москалец из Донецка спас пострадавшего друга, несмотря на своё ранение
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17 сентября 2021 года ВСУ обстреляли Донецкую область из гранатомётов и стрелкового оружия. В ходе атаки со стороны украинских силовиков на северо-западе Донецка, в Куйбышевском районе, были ранены три человека. Один из них, Артём Москалец, рассказал RT, как ему вместе с другом удалось спастись от бомбёжки.

Около семи часов утра 34-летний Артём Москалец вместе со своим коллегой, 30-летним Кириллом Спиридоновым, на одной из городских улиц ждал рабочую машину. Неожиданно раздался свист мины. Спустя несколько секунд прогремел взрыв. 

«Я сразу бросился на землю. Но уже когда падал, понял, что ранен — в левом бедре почувствовал резкую боль. А Кирилл упал, где стоял. Смотрю, он лежит и поясница вся в крови», — вспоминает Артём Москалец. 

Несмотря на ранение, Артём смог встать на ноги, помог подняться Кириллу и потащил его в сторону многоэтажных домов. Оба успели вовремя укрыться от очередного обстрела в одном из подъездов — тут же рядом прогремел ещё один взрыв. 

Москалец сразу вызвал скорую, но медиков из-за обстрела пришлось ждать ещё 40 минут. Артёма прооперировали в тот же день. К счастью, осколок разорвавшейся мины прошёл по касательной, не затронув жизненно важные органы.

Ранение Кирилла оказалось куда серьёзнее — он получил множественные осколочные ранения поясницы и впоследствии врачам пришлось удалить ему левую почку.