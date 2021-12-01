«Лежал без сознания, лицо в крови»: Наталии Манжосовой из Донецка удалось спасти мужа только благодаря помощи соседей
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«Лежал без сознания, лицо в крови»: Наталии Манжосовой из Донецка удалось спасти мужа только благодаря помощи соседей

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26 июля 2014 года под артобстрел украинской армии попали Петровский, Ленинский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Активные боевые действия также велись в пригородах области. Несколько человек были ранены, не обошлось и без жертв. Жительница Донецка Наталия Манжосова смогла спасти тяжелораненого мужа только благодаря отзывчивости соседей.

Супруги Манжосовы — 53-летняя Наталия и 55-летний Александр — жили в Петровском районе Донецка. В тот день, 26 июля, оба проснулись в пять часов утра от громкого взрыва. Начался артиллерийский обстрел города.

Александр пошёл во двор посмотреть, откуда идёт обстрел, а Наталия осталась дома. Новый взрыв и крик мужа заставили женщину выбежать на улицу.

«Я сразу увидела Сашу, побежала к нему. Он лежал на земле без сознания, всё его лицо было в крови. Я кричала, пыталась его поднять, но поняла, что сама не справлюсь, тогда и стала звать на помощь», — вспоминает Наталия Манжосова.

На крики женщины прибежали соседи. Они вызвали бригаду скорой помощи, а потом помогли перенести раненого в дом. Медиков пришлось ждать целый час, так как обстрел не прекращался.

Когда Александра удалось доставить в городскую больницу, врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения.

Манжосова прооперировали, и он выжил. Но застрявший в лёгких осколок мины до сих пор не даёт ему забыть о случившемся.