«Лежал без сознания, лицо в крови»: Наталии Манжосовой из Донецка удалось спасти мужа только благодаря помощи соседей

Супруги Манжосовы — 53-летняя Наталия и 55-летний Александр — жили в Петровском районе Донецка. В тот день, 26 июля, оба проснулись в пять часов утра от громкого взрыва. Начался артиллерийский обстрел города.
Александр пошёл во двор посмотреть, откуда идёт обстрел, а Наталия осталась дома. Новый взрыв и крик мужа заставили женщину выбежать на улицу.
«Я сразу увидела Сашу, побежала к нему. Он лежал на земле без сознания, всё его лицо было в крови. Я кричала, пыталась его поднять, но поняла, что сама не справлюсь, тогда и стала звать на помощь», — вспоминает Наталия Манжосова.
На крики женщины прибежали соседи. Они вызвали бригаду скорой помощи, а потом помогли перенести раненого в дом. Медиков пришлось ждать целый час, так как обстрел не прекращался.
Когда Александра удалось доставить в городскую больницу, врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения.
Манжосова прооперировали, и он выжил. Но застрявший в лёгких осколок мины до сих пор не даёт ему забыть о случившемся.