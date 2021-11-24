«Передо мной разорвался снаряд»: пенсионерка Людмила Касаткина из Донецка живёт с осколком украинской мины в глазу
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Весь день 24 июля 2014 года в Донецкой области велись ожесточённые бои. Под артиллерийский огонь ВСУ попали столица самопровозглашённой республики и областные районы. Многие мирные жители получили ранения, не обошлось и без жертв. Среди пострадавших — 70-летняя Людмила Касаткина.

В то время горожанам приходилось постоянно быть настороже — обстрел мог начаться в любую минуту. О пережитом Людмила Касаткина вспоминает в беседе с RT. 

Пенсионерка живёт в одном из частных домов в Петровском районе Донецка. Семь лет назад ей часто приходилось укрываться от обстрелов украинских военнослужащих в подвале, а иногда и ночевать там. Ранним утром того страшного для неё дня, 24 июля, Касаткина занималась во дворе домашними делами и вдруг услышала звуки разрывающихся мин. 

Взрывы становились всё громче и громче — Людмила заторопилась в своё убежище, но дойти до него не успела. 

«Когда я уже подходила к дому, передо мной, буквально метрах в десяти, разорвался снаряд. И осколки прямо в меня полетели. Я забежала в дом, подошла к зеркалу и ужаснулась — всё лицо в крови было», — вспоминает Людмила Касаткина. 

Пенсионерка смогла взять себя в руки — кое-как промыла раны и укрылась в подвале, где провела всю ночь. Однако на следующий день рана воспалилась, начал сильно болеть правый глаз. Боль не утихала, и ещё через день женщина обратилась за помощью к врачам. 

Но тогда медики никаких серьёзных повреждений у Касаткиной не обнаружили. Год спустя, в апреле 2015-го, когда у женщины начало стремительно падать зрение, она легла на обследование. Только тогда у неё выявили в правом глазу инородный металлический предмет — осколок мины.

Достать его без риска для жизни пожилого человека оказалось невозможно. С тех пор Людмила Касаткина вынуждена постоянно лечиться и практически ослепла на правый глаз.