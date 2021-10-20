«Ползком добирался до дома»: Александр Васин из Донбасса получил ранение при попытке потушить пожар у соседей

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30 января 2015 года Донецкая область подверглась мощной бомбёжке со стороны ВСУ. Спустя полгода после подписания Минского протокола о прекращении огня на территории ДНР несколько мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Среди пострадавших — Александр Васин. Рискуя жизнью, он спасал соседский дом, охваченный пламенем после попадания в него снаряда.

С самого утра 30 января Углегорск подвергался массированному артиллерийскому обстрелу. Местный житель, 31-летний Александр Васин, укрывался от бомбёжки в подвале своего частного дома. Около пяти часов вечера взрывы прекратились, и мужчина решил выйти из укрытия. Но через несколько минут артобстрел возобновился. 

Александр увидел, как один из снарядов попал в крышу соседнего дома, кровля загорелась. Мужчина набрал ведро воды и вместе с соседями побежал тушить пожар, пока огонь не перекинулся на другие дома. Всё это время обстрел не прекращался. 

«Я стоял около горящего дома, и вдруг примерно в четырёх метрах от меня разорвался снаряд. Взрывная волна отбросила меня на землю, я потерял сознание. Когда очнулся, то почувствовал боль в ногах, ступни были в крови. Я попытался встать, но не смог. Ползком добирался до дома, соседи помогли мне», — вспоминает Александр Васин. 

Дома Александр сам себе оказал первую помощь — остановил кровотечение и перебинтовал обе стопы. Затем вызвал бригаду скорой, но медики не приехали. Три дня мужчина провёл у себя дома один, не имея возможности добраться до больницы из-за непрекращающегося обстрела города. 

Только 2 февраля отец Александра смог отвезти сына в больницу. Александр провёл на стационарном лечении больше месяца.