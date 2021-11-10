«Перед ним разорвался снаряд»: Александр Брусенский из Донбасса лишился глаза во время артобстрела ВСУ

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С 15 по 20 октября 2014 года Донецкая область подвергалась частым обстрелам. В этот период многие жилые дома были серьёзно повреждены или полностью разрушены. В результате обстрелов в нескольких районах области не было электричества, воды и газа. Пострадали и мирные жители. Среди них — 61-летний Александр Брусненский.

Александр Брусенский работал водителем на предприятии в посёлке Металлист Амвросиевского района Донецкой области. Артиллерийский обстрел 20 октября застал его вместе с коллегами врасплох около местного продуктового магазина в обеденный перерыв. 

«Один из коллег мужа сразу же был ранен. Саша успел спрятаться за дерево. Через какое-то время он решил посмотреть, что с коллегой, и выглянул из-за дерева. В этот момент перед ним разорвался снаряд. Осколки полетели в его сторону. Как вспоминал Саша, он почувствовал боль в левом глазу и потерял сознание», — рассказывает жена Александра Валентина Брусненская. 

В четыре часа дня ей позвонил коллега её мужа и сообщил, что Александр в больнице. Валентина Брусненская сразу отправилась туда. 

Когда женщина приехала в больницу, её муж уже был в операционной. Врачи несколько часов извлекали осколки и пытались сохранить зрение пациенту. Но, к несчастью, после полученного ранения Александр Брусненский ослеп на левый глаз.