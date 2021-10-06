Рискуя жизнью: охранник дамбы водохранилища в Горловке едва не погиб, спасая напарника

30 октября 2014 года ВСУ обстреляли из миномётов здание резервного водохранилища в Горловке. Один из охранников дамбы был тяжело ранен. Его спас коллега, рискуя собственной жизнью.

Вечером 29 октября 2014 года 36-летний Александр Пилипчук заступил в ночную смену на охрану дамбы горловского водохранилища. Вахту он нёс вместе со своим 20-летним напарником Дмитрием.

Около 06:00 следующего дня со стороны позиций ВСУ по охранникам водохранилища был открыт огонь из стрелкового оружия.

«Мы побежали в здание охраны и укрылись там», — вспоминает Александр.

Спустя полчаса начался обстрел из миномётов. Одна из мин попала прямо в здание охраны и разрушила его.

«Я увидел, как Дима потерял сознание и упал на пол, под ним растеклась лужа крови. Меня оглушило. Я выбрался из-под завалов и, несмотря на обстрел, побежал в сторону лесополосы», — рассказывает Александр.

Ему удалось через лес добраться до блокпоста сотрудников Народной милиции и сообщить о случившемся.

Военнослужащие отправились на место происшествия, где и обнаружили раненого Дмитрия.

Как оказалось, он получил сквозное осколочное ранение в грудь и контузию. Сотрудники Народной милиции доставили его в больницу Горловки, хирурги провели срочную операцию. Напарник Александра выжил.

Самому Александру также понадобилась помощь врачей — он провёл в госпитале три недели.