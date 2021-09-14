«Прогремел взрыв — и я упал»: Александр Муратов из Донбасса — об обстрелах ВСУ, ранении и братской выручке

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14 августа 2014 года Вооружённые силы Украины начали артобстрел города Моспино на юго-востоке Донецкой области. Бомбёжка растянулась на несколько дней — в городе уже не хватало запасов продуктов, в том числе хлеба. Местный житель Александр Муратов рассказал RT, как ему вместе с матерью приходилось выживать в то время.

Обстрел города в тот день начался около полудня. 20-летний Александр и его 48-летняя мать Нелли были дома. Несколько снарядов разорвалось в поле рядом с домом семьи. 

«Взрывной волной распахнуло входную дверь в дом. Я бросился её закрыть. Но когда потянулся к ручке двери, прогремел взрыв — и я упал. Не знаю, сколько пролежал. Когда очнулся, понял, что меня ранило в левое плечо. Побежал смотреть, как там мама. Её тоже ранило — в правую ногу», — вспоминает Александр Муратов.

Несмотря на ранение, Нелли смогла оказать себе и сыну первую помощь. Александр дозвонился до двоюродного брата, и тот вызвался отвезти родственников в больницу. 

Но обстрел продолжался, и добраться удалось только до ближайшего бомбоубежища. Там их встретили сотрудники Народной милиции, которые потом отвезли пострадавших к медикам. 

В тот же день Александру установили фиксирующую спицу в лопатку. Его маме повезло меньше. Извлечь осколок из её ноги оказалось слишком сложно, и от операции пришлось отказаться.

Александр Муратов вместе с матерью провели на стационарном лечении около трёх недель.