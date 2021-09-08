«Снаряды рвались вокруг»: Сергей Емельянов стал свидетелем массированного обстрела Донецка украинскими военными

27 августа 2014 года в Донецке увеличилась интенсивность боёв, сообщала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине. Это привело к разрушению инфраструктуры и потерям среди мирного населения. О том, что творилось тогда в городе, RT рассказал один из пострадавших — 47-летний житель города Сергей Емельянов.

Около шести часов вечера того дня Сергей возвращался с работы домой из пригорода. Общественный транспорт уже не ходил, поэтому мужчина пытался поймать попутку на дороге. Вскоре рядом с ним остановился автобус с сотрудниками Народной милиции. Они тоже направлялись в Донецк и предложили Сергею подвезти его. На въезде в город автобус попал под артиллерийский обстрел.

«Снаряды рвались вокруг, но водитель продолжал ехать. Обстрел усилился. В какой-то момент водитель резко затормозил и крикнул, чтобы все вышли из автобуса. Я вышел, но успел пройти только несколько шагов в сторону обочины. И тут сзади на дороге прогремел взрыв. Я почувствовал резкий удар в затылок и потерял сознание», — вспоминает Сергей.

Когда Емельянов очнулся, то увидел, что в автобусе никого нет, кроме него и водителя. Тот успокоил пострадавшего и сообщил, что везёт его в городскую больницу. Только тогда Сергей оглядел себя и увидел, что его левая рука вся в крови. Потом он почувствовал, что кровь течёт и по лицу.

К счастью, ранение оказалось несерьёзным, Сергея после оказания первой помощи в тот же вечер отпустили из больницы домой. Однако впоследствии ему пришлось ещё три недели провести на амбулаторном лечении.