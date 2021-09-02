«Это случилось утром, во время обстрела»: Светлана Кравченко из Донецка потеряла сына во время атаки ВСУ

27 сентября 2014 года ВСУ обстреляли несколько районов Донецка. Сильно пострадал Киевский район — из-за близости к Донецкому аэропорту он часто подвергался интенсивным обстрелам. В тот день 61-летняя Светлана Кравченко узнала, что её сын погиб.

Было около пяти вечера, когда в дверь Светланы Кравченко позвонили. На пороге своей квартиры женщина увидела начальника своего сына — владельца местного продуктового магазина, а вместе с ним двух сотрудников Народной милиции.

«Их визит меня удивил. Я спросила, что случилось, — вспоминает Светлана. — А Сергей Викторович, хозяин магазина, мне и говорит: «Костя погиб». Это случилось утром, во время обстрела нашего района».

В момент, когда ВСУ открыли артиллерийский огонь, сотрудники продуктового магазина побежали в укрытие, а 39-летний Константин Кравченко остался в подсобном помещении.

Когда обстрел закончился, продавцы пытались дозвониться до Константина, но он не отвечал. Коллеги переживали, не случилось ли с ним что-нибудь, и позвонили хозяину магазина.

Когда владелец приехал и открыл ворота подсобного помещения, то увидел лежащего на земле Константина — голова мужчины была в крови, признаков жизни он не подавал. Уже в больнице врачи установили: Константин скончался на месте от осколочного ранения в голову.