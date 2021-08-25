«Потемнело в глазах, но сознание не потерял»: Михаил Цыку из Донецка лишился руки во время обстрела ВСУ

11 октября 2014 года ВСУ начали массированный обстрел Куйбышевского района Донецка, который продолжался больше суток. Погибли семь мирных жителей, несколько были ранены. Серьёзное увечье получил 60-летний местный житель Михаил Цыку.

В тот день он помогал знакомой супружеской паре с ремонтом: крышу их дома повредило артиллерийским снарядом (Куйбышевский район Донецка часто обстреливался украинскими военнослужащими).

Около двух часов дня Михаил закончил ремонт и уже собирался уходить домой, как со стороны подконтрольного ВСУ посёлка Пески начался обстрел. Михаил укрылся во дворе, около стены дома. Один из снарядов попал в дерево в трёх метрах от него.

«Взрыв меня оглушил. Я упал на землю и почувствовал сильную боль в левом плече. Опустил голову и вдруг увидел, что мне оторвало левую руку. У меня потемнело в глазах, но сознание я не потерял. Я с трудом поднялся и стал звать на помощь», — вспоминает Михаил Цыку.

Его крики услышал сосед и бросился вызывать медиков. Скорую пришлось ждать больше часа. Всё это время обстрел продолжался. Сосед попытался использовать свой ремень как жгут, чтобы остановить кровотечение. Это помогло Михаилу продержаться.

Когда медики наконец доставили Михаила Цыку в больницу, его в срочном порядке прооперировали. На лечении в стационаре Михаил провёл две недели, но на всю жизнь остался инвалидом.