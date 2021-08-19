Репортаж под огнём: журналист Александр Гаюк был ранен осколком мины ВСУ на съёмках об обстрелах Донецка

14 июня 2015 года украинские военные продолжали обстрел населённых пунктов Донецкой области. В нескольких районах Донецка были зафиксированы прямые попадания в жилые дома. Всего в тот день пострадало восемь человек. Среди них — молодой репортёр Александр Гаюк.

В тот день Александр приехал в микрорайон «Октябрьский» Куйбышевского района Донецка. 33-летний репортёр собирался снять видеосюжет о жизни людей, живущих в условиях непрерывных артиллерийских обстрелов. И случилось так, что новый обстрел начался именно с приезда журналиста.

Первая мина попала в крышу пятиэтажного дома. Александр в поисках укрытия побежал к соседнему зданию, но тут взрыв прогремел прямо позади него.

«Мина влетела в дерево, её осколки попали мне в правое колено. Я упал. С трудом поднялся уже после обстрела и увидел, что по ноге течёт кровь. Ощупал её, проверил, цела ли кость. Затем я перетянул ногу ремнём, чтобы остановить кровотечение, а потом поймал машину, попросил отвезти меня в больницу», — вспоминает Александр Гаюк.

Журналиста сразу прооперировали, но, как признаётся Александр, сильные боли в колене мучают его до сих пор.