Репортаж под огнём: журналист Александр Гаюк был ранен осколком мины ВСУ на съёмках об обстрелах Донецка

В тот день Александр приехал в микрорайон «Октябрьский» Куйбышевского района Донецка. 33-летний репортёр собирался снять видеосюжет о жизни людей, живущих в условиях непрерывных артиллерийских обстрелов. И случилось так, что новый обстрел начался именно с приезда журналиста.
Первая мина попала в крышу пятиэтажного дома. Александр в поисках укрытия побежал к соседнему зданию, но тут взрыв прогремел прямо позади него.
«Мина влетела в дерево, её осколки попали мне в правое колено. Я упал. С трудом поднялся уже после обстрела и увидел, что по ноге течёт кровь. Ощупал её, проверил, цела ли кость. Затем я перетянул ногу ремнём, чтобы остановить кровотечение, а потом поймал машину, попросил отвезти меня в больницу», — вспоминает Александр Гаюк.
Журналиста сразу прооперировали, но, как признаётся Александр, сильные боли в колене мучают его до сих пор.