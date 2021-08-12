«Когда машину подбили, он был ещё жив»: житель Донецка Роман Винюков получил смертельные травмы при атаке ВСУ

В тот день Роман возвращался на машине домой в Донецк и подвозил своих коллег — Виталия и Валентина.
Около пяти часов вечера, когда машина выехала на Ясиноватскую объездную трассу, её обстреляли украинские военнослужащие. Колонна военных двигалась со стороны Донецкого аэропорта в направлении Ясиноватой. По воспоминаниям очевидцев, кто-то из колонны открыл огонь из автоматического оружия в разных направлениях.
«Как я потом узнала, Рома получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. Когда машину подбили, он был ещё жив. Виталик и Валя перевязали его, сразу повезли в больницу. Но им там дежурный врач сказал, что сын уже умер», — говорит мать погибшего Валентина Винюкова.
Спустя два дня родственники и друзья похоронили Романа Винюкова.