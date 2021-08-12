«Когда машину подбили, он был ещё жив»: житель Донецка Роман Винюков получил смертельные травмы при атаке ВСУ

10 июля 2014 года в Донецкой области шли активные боевые действия. О начавшихся в районе аэропорта обстрелах со стороны ВСУ сообщила мэрия Донецка. Жителей прилегающих районов просили не подходить к окнам, не выходить на балконы и воздержаться от выхода за пределы квартир и домов. Но без жертв не обошлось. Одной из них стал 40-летний Роман Винюков, работавший мастером на Авдеевском космохимическом заводе.

В тот день Роман возвращался на машине домой в Донецк и подвозил своих коллег — Виталия и Валентина.

Около пяти часов вечера, когда машина выехала на Ясиноватскую объездную трассу, её обстреляли украинские военнослужащие. Колонна военных двигалась со стороны Донецкого аэропорта в направлении Ясиноватой. По воспоминаниям очевидцев, кто-то из колонны открыл огонь из автоматического оружия в разных направлениях.

«Как я потом узнала, Рома получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. Когда машину подбили, он был ещё жив. Виталик и Валя перевязали его, сразу повезли в больницу. Но им там дежурный врач сказал, что сын уже умер», — говорит мать погибшего Валентина Винюкова.

Спустя два дня родственники и друзья похоронили Романа Винюкова.