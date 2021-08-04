«Обломками засыпало»: попавшую под завал во время обстрела Горловки семью спасли соседи

12 мая 2018 года украинские силовики обстреливали территорию Горловки с применением миномётов, танков, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов. Многие жилые дома оказались разрушены, несколько мирных жителей получили ранения. Одна из жительниц города рассказала RT, как ей вместе с дочерями пришлось спасаться от обстрела.

В тот день жительница Никитовского района Горловки 40-летняя Анастасия Миронова (имена изменены по просьбе героев) была дома вместе с дочками — 15-летней Олей и десятилетней Ксюшей.

Около половины пятого утра начался артиллерийский обстрел. Анастасия и девочки тут же проснулись, поспешно оделись и спустились на первый этаж. Все трое спрятались под несущей стеной, сочтя это место наиболее безопасным.

Обстрел длился около часа и уже почти завершился, но один из последних снарядов попал в крышу двухэтажного многоквартирного дома Мироновых.

«Стена посыпалась, обломками засыпало младшую дочку. Я стала звать на помощь, сбежались соседи. Они помогли вытащить Олю. Уже потом врачи сказали, что у неё ушиб грудной клетки и баротравма», — вспоминает Анастасия.

Соседи не только помогли матери вытащить девочку. Один из них предложил всем троим переждать обстрел у него дома.

Вскоре приехал отец женщины и отвёз внучку Олю в больницу, где она пролежала пять дней.