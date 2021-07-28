Раненную при обстреле улиц Горловки пенсионерку Валентину Ященко спасли прохожие
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23 июня 2014 года в Донецке прошли первые многосторонние переговоры по ситуации в регионе. Перемирие достигнуто не было. Стороны лишь договорились о прекращении огня на три дня, до 27 июня. Но украинские военнослужащие нарушили его прямо в ходе проведения переговоров. Артиллерийский обстрел Горловки стал неожиданностью для многих местных жителей. Среди них — 76-летняя Валентина Ященко, которая едва не лишилась жизни.

Валентина Ященко скрывалась от обстрела в подвале церкви недалеко от дома. Вечером, около 18:30, когда стало тихо, пенсионерка рискнула выйти из укрытия и отправилась в ближайший продуктовый магазин. По её воспоминаниям, она отошла от церкви примерно на 200 метров, и тут обстрел возобновился. 

«Сзади прогремел сильный взрыв. Меня сбило с ног, я упала на землю и потеряла сознание. Меня обнаружили прохожие. Они догадались взять мой мобильный и связались с внучкой Рузанной, которая тут же приехала», — рассказывает Валентина Ященко. 

К счастью, внучка находилась неподалёку. Из-за обстрела медики никак не могли попасть к месту происшествия, но снова помогли обычные горожане — Рузанну вместе с бабушкой отвёз в больницу неравнодушный водитель.

Женщина страдала от сильной боли в груди. На рентгене обнаружился перелом плечевого сустава. Валентине Ященко оказали первую помощь и отправили домой. 

Но уже через несколько дней пенсионерке снова пришлось искать убежище в церкви — в Горловке возобновились обстрелы. 

А 27 июня Ященко в числе других пострадавших эвакуировали в Харьков. Там пенсионерке пришлось долго лечиться — повреждённая рука онемела и болела.

Всё это время Валентина страдала от боли в левой руке и её онемения.

Только через год после очередного рентгена выяснилось, что кости срослись неправильно. Как говорит сама пострадавшая, дискомфорт и боль в плече и руке она ощущает до сих пор.