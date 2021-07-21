«Ты сильная, не падай, иди»: раненной осколком снаряда ВСУ Наталье Бугорской из Донбасса помогла выжить забота о детях

7 июля 2016 года украинские военные выпустили сотню артиллерийских снарядов по территории Донецкой области. Под огонь попало множество населённых пунктов. Пострадали и жители посёлка Зайцево, среди них — Наталья Бугорская.

Около десяти часов утра того дня жители Зайцево — 63-летняя Наталья Бугорская и её 70-летнй супруг Пётр Стонт — вышли на приусадебный участок своего дома. Внезапно супруги увидели яркий свет. В это же мгновенье раздался взрыв.

Один из осколков попал Наталье в правый бок. Женщина попыталась зажать рану, но кровь сочилась сквозь пальцы.

«Мысли быстро крутились в голове. Я поняла, что со мной произошло. Было жалко детей и внуков. Думала, что так и истеку кровью. Сама себя подбадривала — ты сильная, не падай, иди», — вспоминает Наталья Бугорская.

Женщина нашла в себе силы дойти до калитки и уже на улице у дома упала на землю. Её мужу осколками посекло руки и ноги, впоследствии он около месяца пролежал в травматологии. Помогли супругам соседи — увидев случившееся, они оперативно вызвали скорую.

Врачи семь часов оперировали Бугорскую — осколками снаряда женщине ранило живот, лицо, руки и правую ногу. После этого пенсионерка ещё четыре месяца проходила реабилитацию, но ей до сих пор приходится оставаться под наблюдением врачей. Повреждённая нога потеряла чувствительность ниже колена и так и не восстановилась.