«Окликнул родителей — ответа не услышал»: Александр Задорожный из Донбасса лишился матери и отца во время атаки ВСУ

2 февраля 2015 года украинские силовики не менее 30 раз обстреляли районы Донецкой области. Под огонь попало несколько объектов гражданской инфраструктуры. Множество мирных граждан получили ранения, несколько человек, в том числе дети, погибли. Местный житель Александр Задорожный в этот день остался в живых, но лишился обоих родителей.

2 февраля около 08:00 35-летний житель города Енакиево Александр Задорожный был дома с матерью и отцом. Когда начался обстрел, Александр ещё спал, а его родители — 63-летняя Татьяна и 66-летний Фёдор — готовили завтрак.

«Один из снарядов попал через окно в квартиру и разорвался. На меня посыпались обломки стены, и я потерял сознание. Когда пришёл в себя, то сразу окликнул родителей, но ответа не услышал, — рассказывает Александр. — Мне с трудом удалось выбраться из-под завалов. Добравшись до кухни, я обнаружил, что мама завалена битым кирпичом и не подаёт признаков жизни, а отец был придавлен стиральной машинкой в ванной комнате».

Александр помог отцу выбраться, перенёс его в другую комнату и забинтовал ему ногу. Затем мужчина вышел на улицу, чтобы попросить помощи у соседей, но те отказались подниматься в квартиру из-за угрозы взрыва повреждённой газовой трубы. Александр пошёл дальше по улице и встретил бригаду медиков и сотрудников Народной милиции.

Военнослужащие помогли достать из-под завалов Татьяну. К несчастью, женщина получила тяжёлое осколочное ранение в голову и была уже мертва.

Фёдора Задорожного срочно повезли в больницу в отделение интенсивной терапии. Реанимационные меры помогли, и через сутки отца Александра перевели на стационарное лечение. Однако повреждения оказались слишком серьёзными, и через неделю он скончался.