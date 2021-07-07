«Снаряд разорвался в трёх метрах»: житель Донецка винит украинскую армию в гибели отца

3 июня 2015 года Донецк и его окраины подверглись сильному артиллерийскому обстрелу. Специальная мониторинговая миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. В ходе боевых действий пострадали около сотни человек, среди них Сергей Покиньтелец, лишившийся в этот день своего отца.

В тот день Сергей Покиньтелец был на работе. В 15:30 ему позвонила мать Алла и сообщила, что его 76-летний отец погиб во время артиллерийского обстрела.

Сергей сразу же поехал домой — в Кировский район Донецка. От матери он узнал, что около трёх часов дня родители находились во дворе своего дома, когда со стороны посёлка Пески, контролируемого на тот момент ВСУ, начался артиллерийский обстрел. Алла зашла в дом, а её супруг остался сидеть во дворе на скамейке.

«Снаряд разорвался в трёх метрах от папы. Когда обстрел закончился, мама вышла на улицу и увидела, что отец по-прежнему сидит на скамейке. Она крикнула ему, чтобы он заходил в дом, но он ей ничего не ответил. Тогда мама подошла к нему поближе и поняла, что он мёртв», — рассказывает Сергей.

Как оказалось, Иван Покиньтелец получил ранение в голову, от которого скончался на месте.