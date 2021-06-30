Пострадавшему при обстреле ВСУ жителю Горловки пришлось спасать свой дом от огня

7 августа 2014 года Горловка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. Под артиллерийским огнём оказались все районы и кварталы города. Канонада началась в обеденное время и продолжалась несколько часов. Более десяти мирных жителей получили ранения, несколько человек погибли, в том числе дети. Ивану Матяшу удалось выжить, но он едва не лишился дома.

Когда начался артиллерийский обстрел из РСЗО «Град», жители Горловки — 47-летний Иван Матяш и его 48-летняя жена Татьяна — находились во дворе своего частного дома. Супруги побежали в дом, чтобы спрятаться в подвале, но не успели. Один из снарядов упал на крышу и разорвался.

«Прогремел сильный взрыв, поднялся столб пыли. Меня на какое-то время оглушило, всё было как в тумане. Я не понимал, где нахожусь, — рассказывает Иван. — Спустя несколько минут я почувствовал, что по лицу течёт кровь. Но тогда я особо не стал обращать на это внимание, не до того было. Я огляделся в поисках жены и нашёл её на полу. К счастью, она не пострадала».

Иван помог жене подняться и повел её к выходу из дома, но входная дверь была повреждена взрывной волной, пришлось её выбивать. Позади полыхало пламя — снаряд повредил газовую трубу, дом в любой момент мог взлететь на воздух. Ивану пришлось возвращаться в горящее жилище. Он успел перекрыть газ и начал самостоятельно ликвидировать возгорание.

Через некоторое время пришли соседи и помогли потушить огонь. Вскоре подоспела и бригада скорой помощи. Медики отвезли Ивана в больницу.