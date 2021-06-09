Наталья Кириллова дважды за полгода пострадала при обстреле Донецка
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8 января 2015 года районы Донецка подверглись массированным обстрелам в ночное время. В ходе боевых действий пострадали жители и инфраструктура Куйбышевского, Кировского, Киевского и Петровского районов. Среди получивших многочисленные ранения — 27-летняя Наталья Кириллова.

Вечером того дня жительница Петровского района Наталья Кириллова была дома вместе с родителями. В 23:00 начался артиллерийский обстрел. Наталья в этот момент находилась в своей комнате. Один из снарядов разорвался рядом с домом напротив окна. В результате взрыва разрушилась стена дома. В Наталью полетели осколки снаряда и оконного стекла и фрагменты стены. 

«Я не теряла сознание, но была оглушена взрывом и не понимала, что происходит. Позвала на помощь родителей. Они взяли меня под руки, и мы спустились в подвал во дворе нашего дома. Обстрел ещё продолжался. В подвале я обнаружила, что у меня онемела левая рука и правая нога, на ноге была сильная гематома, а по лицу текла кровь», — вспоминает Наталья. 

Когда интенсивность обстрела снизилась, к Кирилловым пришли соседи и вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили Наталью в травмпункт Донецка, где ей оказали первую помощь. Около месяца девушка пробыла на стационарном лечении. 

Через полгода, 3 июня, Наталья утром отправилась на рынок в одном из микрорайонов Донецка. В 11:00 начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался буквально в 20 м от девушки.  

«Когда я пришла в себя, то увидела, как вокруг в панике бегали люди, горели киоски и ездили автомобили с сиреной. Я пошла домой, и только там я заметила, что оглохла на левое ухо», — рассказывает Наталья. 

Сразу она не придала этому значения, подумала, что вскоре всё пройдет. Но через пару дней у Натальи появилась боль в ухе, и она обратилась к врачам, которые диагностировали разрыв барабанной перепонки. В этот раз на лечении Наталья Кириллова провела около трёх недель.