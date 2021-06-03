Елена Сапрыкина из Донецка лишилась мужа в ходе обстрела ВСУ

Ранним утром 23 августа 2014 года Кировский и Киевский районы Донецка подверглись массированным обстрелам Вооружённых сил Украины. В ходе бомбардировки десятки мирных граждан получили ранения. Несколько человек погибли, в том числе трое несовершеннолетних. Среди жертв атаки — 44-летний местный житель Владимир Сапрыкин.

В шесть часов утра того дня 44-летний Владимир Сапрыкин вместе с коллегами ехал на корпоративном автобусе на работу — на шахту имени О.Ф. Засядько.

Когда автобус находился на пересечении улиц Павла Поповича и Молодых Шахтёров Киевского района Донецка, начался артиллерийский обстрел.

Водитель автобуса открыл двери, началась эвакуация пассажиров.

«Когда Владимир выходил, рядом разорвался снаряд. Мой муж получил смертельное ранение, от которого погиб на месте», — вспоминает вдова Владимира Елена.

Впоследствии медики назвали причину смерти — множественные ранения головы и туловища с повреждением головного мозга и внутренних органов.

В этот же день под обстрелами ВСУ погибли трое детей, десятки человек обратились за врачебной помощью с ранениями.