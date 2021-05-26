«Шоковое состояние»: Александр Слепцов из Донбасса едва не потерял слух во время нарушившего перемирие обстрела ВСУ
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27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, которые предполагают полный запрет ведения огня в регионе. В нарушение этой договорённости 12 ноября украинские силовики обстреляли посёлок Александровка в Марьинском районе Донецкой области. Впоследствии выяснилось, что обстрел вёлся из РПГ-7. Пострадали мирные жители, среди них 22-летний Александр Слепцов, едва не лишившийся слуха.

В тот день житель Александровки 22-летний Александр Слепцов находился дома вместе с бабушкой и дедушкой — Галиной и Павлом Жердицкими. Около шести утра вся семья проснулась от взрыва, который прогремел недалеко от их дома.

Спустя несколько секунд второй снаряд попал в крышу дома над комнатой, в которой спал молодой человек.  

«У меня было шоковое состояние. Я чувствовал сильную боль в области сердца. В ушах стоял постоянный звон, я практически ничего не слышал», — вспоминает Александр Слепцов. 

Спустя три часа к Александру стал постепенно возвращаться слух. 

«Но звон в ушах не прекращался», — говорит пострадавший. 

На следующий день молодой человек обратился в местную больницу. Врачи госпитализировали Слепцова в лор-отделение с диагнозом «левосторонняя острая сенсоневральная тугоухость».

Бабушка и дедушка Слепцова при обстреле не пострадали.