«Шоковое состояние»: Александр Слепцов из Донбасса едва не потерял слух во время нарушившего перемирие обстрела ВСУ

В тот день житель Александровки 22-летний Александр Слепцов находился дома вместе с бабушкой и дедушкой — Галиной и Павлом Жердицкими. Около шести утра вся семья проснулась от взрыва, который прогремел недалеко от их дома.
Спустя несколько секунд второй снаряд попал в крышу дома над комнатой, в которой спал молодой человек.
«У меня было шоковое состояние. Я чувствовал сильную боль в области сердца. В ушах стоял постоянный звон, я практически ничего не слышал», — вспоминает Александр Слепцов.
Спустя три часа к Александру стал постепенно возвращаться слух.
«Но звон в ушах не прекращался», — говорит пострадавший.
На следующий день молодой человек обратился в местную больницу. Врачи госпитализировали Слепцова в лор-отделение с диагнозом «левосторонняя острая сенсоневральная тугоухость».
Бабушка и дедушка Слепцова при обстреле не пострадали.