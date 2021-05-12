Раненного во время массированного обстрела Горловки пенсионера спас его сын

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8 июня 2015 года украинские силовики вели массированный обстрел Горловки и её близлежащих районов. Под огнём артиллерии оказались жилые кварталы, пострадали два мирных жителя. Одному из них, раненному в руку пенсионеру, проживающему в Никитовском районе, грозила гибель — ждать врачей без помощи сына пришлось бы много часов.

Когда около семи вечера того дня начался артиллерийский обстрел, житель Никитовского района Горловки пенсионер Ярослав Соболев (имя и фамилия изменены по просьбе пострадавшего) находился во дворе своего дома. Один из снарядов упал и разорвался за двором на расстоянии около 10 м от Ярослава. 

«Осколки снаряда полетели в мою сторону, в результате чего я получил осколочное ранение левой руки. В это время моя жена и сын прятались в подвале. Я не потерял сознания и начал звать сына. Он услышал мой крик и поднялся из укрытия», — рассказывает Ярослав Соболев.  

Соболевы не стали вызывать скорую помощь. Не теряя времени, сын на автомобиле отвёз отца в больницу. Ярославу поставили диагноз «слепое осколочное ранение левого плеча с наличием осколков».

Медики обработали мужчине раны, извлекли осколки и наложили швы.

От стационарного лечения Ярослав отказался и в тот же день вернулся домой.