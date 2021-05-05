Пенсионеру Александру Щербину из Горловки удалось выжить после ранений в двух атаках ВСУ

23 апреля 2017 года ВСУ обстреляли Горловку и её близлежащие районы. В результате были повреждены частные дома, пострадали мирные жители. 65-летний Александр Щербин получил ранение в живот, но благодаря оперативной помощи врачей выжил. Спустя два года его жизнь опять оказалась под угрозой — из-за очередной атаки украинских военных.

Александр Щербин, житель посёлка Зайцево пригорода Горловки, 23 апреля 2017 года работал у себя на огороде, когда около трёх часов дня начался обстрел из стрелкового оружия со стороны ВСУ. В результате прицельного огня пенсионер был ранен в живот.

«Я упал от боли на землю и лежал, пока обстрел не прекратился», — рассказывает Александр.

Когда всё стихло, мужчина самостоятельно добрался до своего дома, остановил проезжающий мимо автомобиль и попросил водителя отвезти его в больницу. Щербину диагностировали проникающее осколочное ранение. На лечении, включая реабилитацию, мужчина находился три месяца.

Спустя два с лишним года, в сентябре 2019-го, пенсионер снова попал под обстрел ВСУ. Украинские военные начали атаку на посёлок Зайцево около четырёх часов дня 29 сентября.

«Одна из мин взорвалась на расстоянии 30 м от меня. Я почувствовал боль в правом плече и увидел, как из него течёт кровь», — вспоминает Александр Щербин.

Как и при первом ранении, мужчина сумел добраться до одной из больниц Горловки. Врачи констатировали у него осколочное ранение правого плеча. Лечение заняло около месяца.