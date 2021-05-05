Пенсионеру Александру Щербину из Горловки удалось выжить после ранений в двух атаках ВСУ

Александр Щербин, житель посёлка Зайцево пригорода Горловки, 23 апреля 2017 года работал у себя на огороде, когда около трёх часов дня начался обстрел из стрелкового оружия со стороны ВСУ. В результате прицельного огня пенсионер был ранен в живот.
«Я упал от боли на землю и лежал, пока обстрел не прекратился», — рассказывает Александр.
Когда всё стихло, мужчина самостоятельно добрался до своего дома, остановил проезжающий мимо автомобиль и попросил водителя отвезти его в больницу. Щербину диагностировали проникающее осколочное ранение. На лечении, включая реабилитацию, мужчина находился три месяца.
Спустя два с лишним года, в сентябре 2019-го, пенсионер снова попал под обстрел ВСУ. Украинские военные начали атаку на посёлок Зайцево около четырёх часов дня 29 сентября.
«Одна из мин взорвалась на расстоянии 30 м от меня. Я почувствовал боль в правом плече и увидел, как из него течёт кровь», — вспоминает Александр Щербин.
Как и при первом ранении, мужчина сумел добраться до одной из больниц Горловки. Врачи констатировали у него осколочное ранение правого плеча. Лечение заняло около месяца.