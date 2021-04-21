Жительница Горловки и её жених погибли при обстреле ВСУ

28 июля 2014 года Донецкая область подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град». Основной удар пришёлся на Горловку: в ходе атаки жилых районов погибли мирные жители. Среди жертв — молодая пара, 21-летняя Анастасия Супрун и её 22-летний жених Дмитрий Сагайдаков.

После массированного артиллерийского обстрела со стороны украинских сил, произошедшего накануне, Анастасия больше не собиралась подвергать свою дочь смертельной опасности. Молодая мать решила отвезти её к родственникам в Россию.

В тот день почти всё уже было готово к отъезду — Анастасия планировала только захватить с собой диплом о высшем образовании. Вместе с женихом Дмитрием утром 28 июля они отправились за документом в горловский автодорожный институт.

Около 10:00 Анастасия позвонила своей маме Татьяне Супрун и сообщила, что забрала диплом и скоро будет дома. Однако через несколько минут после разговора с дочерью Татьяна услышала, что начался артиллерийский обстрел.

«Снаряды разрывались где-то рядом. Я тут же позвонила дочери, но её телефон не отвечал. Тогда я набрала номер Димы, он тоже не взял трубку. Мы вместе с мужем выбежали из дома и направились в институт, где училась Настя», — вспоминает мать девушки.

На улице повсюду валялись ветки деревьев и осколки стёкол. Когда родители Анастасии подошли к общежитию института, то увидели людей, лежащих недалеко от входа в общежитие.

«На трясущихся ногах я подошла ближе и увидела, что это моя дочка, а рядом с ней Дима. Я наклонилась к Насте и поняла, что она мертва. У неё были множественные ранения, она скончалась на месте. А Дима ещё дышал», — вспоминает Татьяна.

У Дмитрия Сагайдакова взрывной волной оторвало ногу. Он лежал без сознания, но, по свидетельству Татьяны, был ещё живой. Татьяна позвонила в скорую помощь, но из-за продолжающегося обстрела медики сразу приехать не смогли.

Дмитрий становился всё слабее, у него началась агония. Скорую пришлось ждать довольно долго. В больнице врачи пытались спасти жизнь молодого человека, но он скончался в тот же день, не приходя в сознание.