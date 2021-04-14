Евгению Гнатюку из Горловки удалось выжить после обрушения дома под ударами ВСУ

7 августа 2014 года Донецкая область подверглась массивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Погибли 17 мирных жителей, почти два десятка человек были ранены. Евгению Гнатюку удалось спастись — потолок его дома частично обрушился в ходе бомбардировки, сам он был контужен.

В тот день в послеобеденное время шахтёр с двадцатилетним стажем, житель Горловки Евгений Гнатюк отдыхал с женой Валентиной и взрослым сыном Павлом в доме. Вся семья смотрела телевизор. Через какое-то время вдалеке послышались хлопки. Ещё через несколько мгновений Евгений заметил, как в гостиной падает потолок. Послышался грохот.

«У меня сработала защитная реакция, и я упал за кресло, на котором сидел, — вспоминает Евгений Гнатюк. — Вокруг стояла пыль, ничего не было видно. Что-либо разглядеть можно было только на расстоянии вытянутой руки. Потом я услышал, как сын спросил у матери, жива ли она. Жена ответила, что да, и они стали выходить из дома».

Евгений шёл следом на голос родных, пробираясь сквозь обрушившиеся балки и стропила в доме. Выйдя на улицу, Гнатюк посмотрел на родных и убедился в том, что они не пострадали. Только при свете дня Евгений увидел, что у него по руке течёт кровь. Как оказалось, осколки сильно порезали его правую руку.

В этот момент в доме Гнатюка начался пожар. Его удалось оперативно потушить — помогли соседи. После этого один из соседей отвёз Евгения в травмпункт.

«Я всё воспринимал несколько абстрактно, было контуженное состояние. Таких, как я, в больнице было немало. В тот день город подвергся сильному обстрелу», — рассказывает Евгений.

Мужчина вернулся домой в тот же день. Как выяснилось позже, потолок в его гостиной обрушился из-за прямого попадания «Града».

«По возвращении из больницы помню, как стоял посреди своего дома и смотрел из гостиной на небо сквозь потолок», — вспоминает Гнатюк.