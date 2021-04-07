«Дети с криком побежали ко мне»: Елена Гриценко из Донбасса стала инвалидом после обстрела ВСУ

22 июля 2014 года украинская артиллерия подвергла обстрелам несколько мирных кварталов Донецкой области. За сутки под удар попали Куйбышевский, Киевский, Шахтёрский и Петровский районы. В результате атаки было повреждено несколько жилых домов. Один человек погиб, два мирных жителя получили ранения.

Около половины шестого вечера того дня 39-летняя Елена Гриценко, жительница села Дибровка Шахтёрского района, вышла на приусадебный участок, где работали её дети — 17-летняя дочь Мария и 15-летний сын Евгений. В это время начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов разорвался во дворе дома, прямо перед Еленой.

«Меня начало скручивать, я думала, что умираю. Дети с криками побежали ко мне, их лица были в крови. Потом я увидела, как болтается моя рука», — вспоминает Елена Гриценко.

На крики прибежали муж Елены Алексей и другие родственники, живущие по соседству. Вокруг продолжали свистеть снаряды. Елену перенесли в дом и с помощью подручных средств зафиксировали травмированную конечность. Кто-то из родных сбегал за местной медсестрой, и она сделала раненой обезболивающий укол.

Сын Гриценко Евгений при обстреле не пострадал. Дочери Марии повезло меньше. Осколки снаряда посекли руку и лицо девушки, один из осколков раздробил скулу.

«Я осознавала, что происходит вокруг. В село и раньше прилетали снаряды, но таких боевых действий не было», — вспоминает Елена.

В больнице врачи хотели ампутировать руку Елены, но муж не позволил медикам это сделать. Супруги надеялись, что со временем конечность хотя бы частично восстановится, однако после нескольких операций и двух лет хождения с аппаратом Илизарова рука по-прежнему почти не функционирует.

Гриценко получила третью группу инвалидности.

Марии так и не извлекли фрагмент снаряда из челюсти. Она опасается, что если когда-нибудь ей придётся ложиться ради этого на операцию, шрамов на лице не избежать.