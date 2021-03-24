Жители Горловки Наталья Сергиенко и Георгий Швец погибли в ходе атаки ВСУ
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27 июля 2014 года подразделения украинских вооружённых сил нанесли массированный удар по Горловке. В ходе атаки, которая велась с применением авиации и тяжёлой артиллерии, погибли мирные граждане. Среди них — местные жители 39-летняя Наталья Сергиенко и 60-летний Георгий Швец.

В тот день около 13:00 Наталья и Георгий встретились на автобусной остановке на проспекте Победы. Они были соседями и вместе возвращались домой, как вдруг начался обстрел города из РСЗО «Град». Один из снарядов разорвался буквально в пяти метрах от остановки.

По словам мужа Натальи Михаила Сергиенко, его жена и сосед скончались на месте.  

«На следующий день я забирал тело жены из морга, — рассказывает муж Михаил Сергиенко. — Тогда мне назвали причины её смерти: несовместимые с жизнью множественные осколочные огнестрельные ранения туловища, повреждения внутренних органов». 

Причиной гибели Георгия Швеца также стали многочисленные ранения, в том числе в голову.