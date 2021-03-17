«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: СССР можно было сохранить? Вакцина AstraZeneca на паузе

Короткая ссылка
RT
В прямом эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим Всесоюзный референдум о сохранении СССР, который состоялся 17 марта 1991 года. Тогда более 76% граждан высказались «за», однако в том же году Союз прекратил своё существование. А также выясним, что происходит с вакциной AstraZeneca и каковы перспективы «Спутника V»? Официальный Брюссель критикует российский препарат, а отдельные государства собираются его одобрить, в то время как от вакцины AstraZeneca отказались уже около 20 европейских стран.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить