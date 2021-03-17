«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: СССР можно было сохранить? Вакцина AstraZeneca на паузе

В прямом эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим Всесоюзный референдум о сохранении СССР, который состоялся 17 марта 1991 года. Тогда более 76% граждан высказались «за», однако в том же году Союз прекратил своё существование. А также выясним, что происходит с вакциной AstraZeneca и каковы перспективы «Спутника V»? Официальный Брюссель критикует российский препарат, а отдельные государства собираются его одобрить, в то время как от вакцины AstraZeneca отказались уже около 20 европейских стран.