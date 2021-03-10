Пенсионер из Докучаевска спас раненную при атаке ВСУ жену

8 ноября 2016 года украинская сторона выпустила около 350 артиллерийских снарядов и мин по районам Донецкой области. Под огнём оказался и Докучаевск. Во время обстрела города мирная жительница получила ранение, ей удалось выжить только благодаря решительным действиям мужа.

Обстрел Докучаевска начался в полдень. В это время 65-летние супруги Максим и Елена Мироновы (имена и фамилия изменены по просьбе пострадавших) находились дома.

Елена стояла у окна, когда один из снарядов разорвался во дворе их дома. Женщина была ранена осколками в грудь и предплечье. Её жизнь теперь зависела от того, как быстро удастся остановить кровотечение. Однако до больницы было далеко.

«Сам оказывал первую помощь жене. Только после обстрела я смог вызвать скорую, которая доставила её в центральную городскую больницу», — рассказывает Максим Миронов.

Благодаря усилиям мужа Елену удалось спасти. Врачи поставили ей диагноз «осколочное ранение грудной клетки без инородных тел и левого предплечья с наличием инородных тел». С учётом реабилитации Миронова находилась на лечении четыре месяца.