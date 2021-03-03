Анна Колчева из Донецка стала инвалидом и лишилась речи после атак ВСУ

В тот день Анна Колчева пошла проведать своих друзей Татьяну и Александра, которые проживали в частном доме в Куйбышевском районе Донецка.
Все трое сидели за столом во дворе, когда Колчева заметила огненную вспышку. Анна и Александр успели укрыться за домом, а Татьяна упала на землю и прикрыла голову руками. Спустя секунды на участке разорвалось несколько артиллерийских снарядов.
«Когда взрывы прекратились, вокруг был густой жёлтый дым, помню сильный запах гари. Затем я увидела впереди Александра, всё его тело было в крови. Татьяна, к счастью, не пострадала», — рассказывает Колчева.
Сама Анна получила ранение в голову и на долгие месяцы утратила способность разговаривать. Избежать ещё больших осложнений помогла Татьяна: она обмотала рану подруги полотенцем, предотвратив обильную кровопотерю.
Медики отказались приехать из-за угрозы возобновления артобстрела, и молодым людям пришлось добираться в больницу на попутке.
- © Фото из личного архива
В больнице Анна увидела других пострадавших в результате атаки. Среди раненых были и дети.
«В коридоре стояла женщина с ребёнком, они были в крови и в рваной одежде. Женщина кричала», — вспоминает Колчева.
Анне зашили рану на голове, после чего женщину госпитализировали на две недели.
Затем она была вынуждена уехать в Кировоградскую область, потому что неврологическое отделение городской больницы Донецка было закрыто из-за обстрелов.
Колчева находилась на лечении до декабря 2014 года и получила III группу инвалидности. Восстановление навыков речи заняло полгода. Реабилитацию Анна проходит до сих пор.