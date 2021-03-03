Анна Колчева из Донецка стала инвалидом и лишилась речи после атак ВСУ
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27 июля 2014 года украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар по нескольким районам Донецкой области. Атака велась из реактивной системы залпового огня «Град». Десятки человек были ранены, в том числе 31-летняя Анна Колчева, которая из-за травмы головы на полгода утратила речевые навыки.

В тот день Анна Колчева пошла проведать своих друзей Татьяну и Александра, которые проживали в частном доме в Куйбышевском районе Донецка. 

Все трое сидели за столом во дворе, когда Колчева заметила огненную вспышку. Анна и Александр успели укрыться за домом, а Татьяна упала на землю и прикрыла голову руками. Спустя секунды на участке разорвалось несколько артиллерийских снарядов. 

«Когда взрывы прекратились, вокруг был густой жёлтый дым, помню сильный запах гари. Затем я увидела впереди Александра, всё его тело было в крови. Татьяна, к счастью, не пострадала», — рассказывает Колчева. 

Сама Анна получила ранение в голову и на долгие месяцы утратила способность разговаривать. Избежать ещё больших осложнений помогла Татьяна: она обмотала рану подруги полотенцем, предотвратив обильную кровопотерю.

Медики отказались приехать из-за угрозы возобновления артобстрела, и молодым людям пришлось добираться в больницу на попутке.

  • © Фото из личного архива

В больнице Анна увидела других пострадавших в результате атаки. Среди раненых были и дети.

«В коридоре стояла женщина с ребёнком, они были в крови и в рваной одежде. Женщина кричала», — вспоминает Колчева.  

Анне зашили рану на голове, после чего женщину госпитализировали на две недели.  

Затем она была вынуждена уехать в Кировоградскую область, потому что неврологическое отделение городской больницы Донецка было закрыто из-за обстрелов. 

Колчева находилась на лечении до декабря 2014 года и получила III группу инвалидности. Восстановление навыков речи заняло полгода. Реабилитацию Анна проходит до сих пор.