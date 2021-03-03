Анна Колчева из Донецка стала инвалидом и лишилась речи после атак ВСУ

27 июля 2014 года украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар по нескольким районам Донецкой области. Атака велась из реактивной системы залпового огня «Град». Десятки человек были ранены, в том числе 31-летняя Анна Колчева, которая из-за травмы головы на полгода утратила речевые навыки.

В тот день Анна Колчева пошла проведать своих друзей Татьяну и Александра, которые проживали в частном доме в Куйбышевском районе Донецка.

Все трое сидели за столом во дворе, когда Колчева заметила огненную вспышку. Анна и Александр успели укрыться за домом, а Татьяна упала на землю и прикрыла голову руками. Спустя секунды на участке разорвалось несколько артиллерийских снарядов.

«Когда взрывы прекратились, вокруг был густой жёлтый дым, помню сильный запах гари. Затем я увидела впереди Александра, всё его тело было в крови. Татьяна, к счастью, не пострадала», — рассказывает Колчева.

Сама Анна получила ранение в голову и на долгие месяцы утратила способность разговаривать. Избежать ещё больших осложнений помогла Татьяна: она обмотала рану подруги полотенцем, предотвратив обильную кровопотерю.

Медики отказались приехать из-за угрозы возобновления артобстрела, и молодым людям пришлось добираться в больницу на попутке.

© Фото из личного архива

В больнице Анна увидела других пострадавших в результате атаки. Среди раненых были и дети.

«В коридоре стояла женщина с ребёнком, они были в крови и в рваной одежде. Женщина кричала», — вспоминает Колчева.

Анне зашили рану на голове, после чего женщину госпитализировали на две недели.

Затем она была вынуждена уехать в Кировоградскую область, потому что неврологическое отделение городской больницы Донецка было закрыто из-за обстрелов.

Колчева находилась на лечении до декабря 2014 года и получила III группу инвалидности. Восстановление навыков речи заняло полгода. Реабилитацию Анна проходит до сих пор.