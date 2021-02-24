Тамара Новосёла из Донбасса после обстрелов ВСУ осталась без дома и средств к существованию

6 сентября 2019 года украинские силовики подвергли обстрелу из миномётов Новоазовский район Донецкой области. Они частично разрушили местный детский сад, школу и жилые дома. Больше других пострадала 62-летняя Тамара Новосёла, которую снаряды ВСУ лишили единственного имущества — дома и автомобиля. Пенсионерка месяц провела в больнице, залечивая ожоги.

В шесть утра того дня Тамара Новосёла, 62-летняя жительница села Роза, сидела на веранде своего дома. Внезапно со стороны позиций ВСУ начался обстрел. Несколько снарядов разорвались у неё на участке, вызвав пожар: сначала загорелся автомобиль, затем пламя перекинулось на дом и хозяйственные постройки.

Какое-то время пенсионерка пыталась своими силами остановить стремительное распространение огня, но ей это не удалось — сильный ветер делал своё дело.

«Закрыв лицо тряпкой, я забежала в дом, взяла документы, которые первыми попались мне на глаза, и выбежала обратно на улицу, — вспоминает Тамара. — Я видела, как огонь уничтожил всё моё имущество. Заживо сгорела моя собака, но помочь ей я уже ничем не могла. Я лишилась всего».

Спустя несколько минут к дому женщины подъехали служащие Народной милиции ДНР. На своём автомобиле они доставили Тамару в районную больницу, где её госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом «ожог обоих предплечий и стоп». На лечении женщина находилась около месяца.

Сейчас Тамара вынуждена жить на съёмной квартире в соседнем поселении.