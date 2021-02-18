Пенсионер Валерий Чукаловский пострадал во время бомбёжки Горловки

29 июля 2014 года в течение всего дня в Горловке вёлся артиллерийский обстрел. В результате попадания снарядов на территорию частного сектора четверо мирных жителей погибли, 23 гражданских пострадали, восьми из них потребовалась госпитализация.

В тот день 66-летний Валерий Николаевич был у себя дома в Горловке. После полудня он услышал, как со стороны подконтрольного ВСУ Дзержинска начался артиллерийский обстрел.

«Я стоял в дальней комнате, когда неожиданно за окном прогремел сильный взрыв. Осколки снаряда разбили окна у меня в квартире, повредили мебель и технику. Я почувствовал сильную боль в животе», — вспоминает Валерий Чукаловский.

Вскоре пенсионер понял, что истекает кровью, и потерял сознание. Жена Валерия Николаевича позвонила в скорую, но из-за продолжающегося обстрела врачи отказывались выезжать в их район. Тогда женщина попросила о помощи соседа, который отвёз пострадавшего на своём автомобиле в городскую больницу.

Пенсионера сразу же прооперировали — у него оказалось ранение средней степени тяжести. После операции Валерий Николаевич около десяти дней провёл на стационарном лечении.