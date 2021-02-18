Пенсионер Валерий Чукаловский пострадал во время бомбёжки Горловки

В тот день 66-летний Валерий Николаевич был у себя дома в Горловке. После полудня он услышал, как со стороны подконтрольного ВСУ Дзержинска начался артиллерийский обстрел.
«Я стоял в дальней комнате, когда неожиданно за окном прогремел сильный взрыв. Осколки снаряда разбили окна у меня в квартире, повредили мебель и технику. Я почувствовал сильную боль в животе», — вспоминает Валерий Чукаловский.
Вскоре пенсионер понял, что истекает кровью, и потерял сознание. Жена Валерия Николаевича позвонила в скорую, но из-за продолжающегося обстрела врачи отказывались выезжать в их район. Тогда женщина попросила о помощи соседа, который отвёз пострадавшего на своём автомобиле в городскую больницу.
Пенсионера сразу же прооперировали — у него оказалось ранение средней степени тяжести. После операции Валерий Николаевич около десяти дней провёл на стационарном лечении.