«Почувствовала жгучую боль»: пенсионерку Людмилу Тараненко из Донбасса удалось спасти после обстрела ВСУ

30 ноября 2016 года украинские силовики выпустили более 300 снарядов по территории Донецкой области. По данным местных властей, огонь вёлся из тяжёлых орудий. Более двух десятков домов были повреждены, несколько мирных жителей получили ранения. Людмиле Тараненко удалось выжить, несмотря на серьёзные травмы.

Около шести часов вечера того дня 64-летняя пенсионерка готовила ужин на кухне своего дома в селе Коминтерново. Из-за постоянных обстрелов окна в доме были забиты досками.

На улице сначала было непривычно тихо, но вскоре начался очередной миномётный обстрел. Один из снарядов упал во дворе дома Тараненко и разорвался, осколки пробили окно.

«Я почувствовала жгучую боль в левом плече и увидела, что по руке течёт кровь, повреждён безымянный палец. На мгновение я растерялась, но затем сразу собралась, оделась, взяла документы и пошла за помощью к служащим Народной милиции, которые стояли на окраине нашего села», — рассказывает Людмила.

Скорая не выезжала в Коминтерново из-за ударов, поэтому после оказания первой медицинской помощи сотрудники Народной милиции доставили пенсионерку в Новоазовскую районную больницу, где её госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом «огнестрельные осколочные ранения».

У Людмилы Тараненко было сильно повреждено сухожилие на правой руке. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ей жизнь, но восстановить все функции кисти не удалось. На стационарном лечении она находилась три недели.

Спустя несколько лет после ранения у Людмилы Владимировны по-прежнему нарушены двигательные функции правой руки.