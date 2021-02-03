«Хоронили под звуки обстрела»: 19-летний Дмитрий Ситников из Донецка стал жертвой нарушения ВСУ режима тишины

15 сентября 2014 года украинские военные обстреляли территорию Донецкой области из стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов. Всего было выпущено около 70 снарядов. Обстрел произошёл вопреки договорённостям между украинской стороной и ДНР о прекращении огня.

Тот день 19-летний Дмитрий Ситников провёл в офисе. Молодой человек работал агентом по организации похорон. Около 17:30 он покинул помещение вместе с коллегой и попал под артиллерийский обстрел.

Несколько снарядов упало на площадку между офисом похоронной службы и находившимся по соседству автосервисом, мимо которого в тот момент и проходили молодые люди. Сам Дмитрий и два работника автосервиса скончались на месте.

Дима жил вместе с бабушкой и дедушкой. О гибели внука они узнали от сотрудницы похоронной службы, которая позвонила им через час после трагедии.

«Мне позвонила его коллега и сообщила, что мой внук погиб в результате артиллерийского обстрела, — рассказывает Нина Старостенко. — Внука похоронили через два дня — под звуки очередного артиллерийского обстрела».